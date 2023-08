Carlos Mazón es Reuneix amb les Federacions de Gimnàstica Rítmica davant del Campionat del Món a València

La Comunitat Valenciana es Prepara per al Campionat del Món de Gimnàstica Rítmica

Un Esdeveniment Crucial per a la Qualificació Olímpica

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, s’ha reunit amb els representants clau del món de la gimnàstica rítmica d’Espanya i la Comunitat Valenciana. La reunió, que va tenir lloc al Palau de la Generalitat, ha comptat amb la presència del president de la Reial Federació Espanyola de Gimnàstica, Jesús Carballo, i de la presidenta de la Federació de Gimnàstica de la Comunitat Valenciana, Concepción Rico.

Aquesta trobada es produeix en un moment crucial, ja que del 23 al 27 d’agost, Fira València acollirà la 40a edició del Campionat del Món de Gimnàstica Rítmica. En aquesta prestigiosa competició, es definiran les 14 places individuals i els cinc equips que representaran els seus països als Jocs Olímpics de París 2024.

El campionat comptarà amb la participació d’una impressionant quantitat de talent: 24 conjunts i 88 gimnastes individuals procedents de 62 països competiran pels llocs més destacats.

La Comunitat Valenciana ha estat una regió pionera en aquest esport, com ho demostra l’alta xifra de llicències de gimnàstica rítmica. En 2022, la Comunitat Valenciana va assolir un total de 2.710 llicències, una xifra que posa de manifest el gran potencial i la dedicació de les nostres gimnastes.

Amb aquesta trobada i amb l’acollida del Campionat del Món, la Comunitat Valenciana es reafirma com un lloc de referència en la gimnàstica rítmica, tant a nivell nacional com internacional. Estem davant d’una oportunitat única per presenciar l’excel·lència esportiva i donar suport als nostres atletes.