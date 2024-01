El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha exigit al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana l’urgent soterrament de les vies del tren a Alfafar per a solucionar el que ha qualificat de “drama ignominiós”.

Així ho ha manifestat després de mantenir una trobada amb l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, amb representants de la Plataforma d’afectats pel pas a nivell i amb la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, a la qual també s’ha sumat l’alcalde de Sedaví, Josep Francesc Cabanes, i altres representants municipals.

Mazón ha denunciat l’abandonament que pateix la Comunitat Valenciana, en allò que es refereix al transport ferroviari, front al tracte especial que el Govern d’Espanya està donant a Catalunya, on està realitzant inversions per al soterrament de passos a nivell. En aquest sentit, ha interpel·lat directament al ministre Óscar Puente per a que “s’ho prenga seriosament i solucione de manera urgent aquest drama que no es pot demorar més.

El cap del Consell també ha destacat que portarà a Les Corts una proposta perquè la resta de grups donen suport a aquesta petició, ja que ha assegurat que no es tracta d’un tema polític que puga utilitzar-se amb finalitats partidistes sinó que “tots hem d’estar units davant aquesta reivindicació”.

Durant la seua intervenció, ha insistit que el soterrament de les vies a Alfafar “és ja una qüestió personal”, pel que farà tot el possible perquè el Ministeri done una solució el més prompte possible ja que “es tracta de la vida de les persones”.