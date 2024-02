El president de la Generalitat ha elogiat el potencial i el talent de la joventut valenciana

Mazón ha manifestat el compromís del Consell per a generar noves oportunitats per als jóvens en el nostre territori

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha clausurat l’XI edició dels Premis Talent Jove de la Comunitat Valenciana organitzats per CaixaBank i Levante-EMV. Que reconeixen el lideratge i l’excel·lència dels projectes de joves de la Comunitat en diferents àrees d’actuació.

Durant el seu discurs, el cap de l’executiu valencià ha elogiat el potencial i el talent de la joventut valenciana i ha manifestat el compromís del Consell. Per a generar oportunitats noves per als jóvens en el nostre territori. Així mateix, ha animat els guardonats a ser font d’inspiració per a altres jóvens.

En esta edició dels Premis Talent Jove de la Comunitat Valenciana s’ha reconegut a Marisa Domingo, CEO d’Evolving Therapeutics, en la categoria d’empresa. La investigadora de l’Institut de Ciència Molecular (ICMol) Isabel Abánades en la de ciència. Les cofundadores d’Adopta un Psicólogo, Lai-Ying Cuevas i Alba Sarasola, en la categoria d’acció social.

De la mateixa manera, s’ha premiat la nadadora paralímpica Eva Coronado en la categoria d’esport i la dissenyadora Adriana Torija, estudiant en l’ETSID de la UPV i representant de Tres Ú. En la categoria de cultura.