Carlos Mazón insta al Consorci de Segurs a agilitzar els peritatges i a abonar les indemnitzacions per vehicles, habitatges i comerços

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha instat al Consorci de Segurs, dependent del Govern d’Espanya, a agilitzar els peritatges i abonar les indemnitzacions per vehicles, habitatges i comerços dels afectats per les riuades.

Mazón ha destacat que el Govern central no pot seguir permetent que el Consorci bloquege els pagaments, ja que els afectats no poden continuar esperant.

A més, ha sol·licitat que es permeti a les asseguradores adelantar els diners de les indemnitzacions amb la menor burocràcia possible.

El president ha subratllat que des de la Generalitat es seguirà reivindicant i exigint que es corregisca aquesta situació, perquè els ciutadans rebin els pagaments amb la major rapidesa possible i com mereixen.

Durant una reunió amb representants de la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA), entre els quals es trobava la seva presidenta Mirenchu del Valle, Mazón ha destacat les ajudes directes posades en marxa per la Generalitat, com les destinades a indemnitzar als damnificats per la pèrdua de vehicles, així com els 33 milions d’euros abonats a negocis afectats per les riuades. A més, s’ha tramitat el 85% de les ajudes urgents d’habitatge per un import de 6,8 milions d’euros.

El president ha recalcat la importància que els pagaments de les indemnitzacions es realitzen de manera ràpida i eficaç, per tal d’ajudar els afectats a superar els danys ocasionats per les intenses pluges d’octubre.