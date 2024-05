Carlos Mazón presenta el Pla Simplifica 2024-2026: “Una terra més oberta i dinàmica”

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacat l’impacte positiu del Pla Simplifica 2024-2026 en la presentació d’aquesta iniciativa estratègica destinada a reformar l’Administració pública.

L’objectiu principal d’aquest pla és eliminar la burocràcia excessiva per a empreses i ciutadans, amb la reforma de diverses lleis, decrets, ordes i articles vigents.

Durant l’acte, Mazón ha anunciat l’aprovació d’un Decret llei de simplificació administrativa que afectarà tant les entitats locals com les administracions provincials. A més, el Ple del Consell ha aprovat un Decret per regular la Comissió Interdepartamental per a la Transformació Digital i Simplificació Administrativa. El president ha assenyalat que aquest pla respon a la promesa de fer realitat la simplificació administrativa, amb l’objectiu de convertir la Comunitat Valenciana en “una terra més oberta i dinàmica”, millorant els serveis públics i fomentant la transformació digital.

També s’ha anunciat la creació de noves eines com un canal empresa per a facilitar els tràmits amb l’Administració, així com la implementació d’una declaració responsable per a agilitzar els processos d’inici d’activitat empresarial. A més, s’han establert mesures per a beneficiar els ciutadans, com la creació d’un únic punt de comunicació amb l’Administració i la reducció de la bretxa digital per garantir un accés igualitari als serveis públics.

En l’àmbit local, s’impulsarà la simplificació administrativa mitjançant la creació d’un registre únic de documentació ciutadana i un gestor d’expedients comú. Amb aquestes noves mesures, Carlos Mazón assegura que la Comunitat Valenciana estarà a l’avantguarda de la digitalització i la reducció de la burocràcia, consolidant-se com un referent en la millora dels serveis públics i la gestió administrativa.