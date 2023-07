El President de la Generalitat Valenciana ,Carlos Mazón ha presidit la reunió amb l’empresa PowerCo. En la qual han participat consellers del nou i de l’anterior Consell. Com la consellera Ruth Merino i Arcadi España. En la qual s’ha donat trasllat de la informació sobre el projecte als actuals responsables del Govern valencià

La consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, Ruth Merino, ha mostrat la col·laboració del nou Consell perquè la gigafactoría de Volkswagen a Sagunt “siga una realitat com més prompte millor”. I puga generar “ocupació i riquesa”. Per tal de consolidar aquesta significativa inversió “no sols per a la Comunitat Valenciana sinó també per a la resta d’Espanya”.

Per part seua, l’ex Conseller d’Hisenda Arcadi España ha tendit la mà al nou Consell i ha llançat un “missatge de tranquil·litat”. Destacant que aquest projecte crearà de 3.000 a 20.000 llocs de treball, i que és moment de concentrar-se en donar estabilitat.

Tant Ruth Merino com Arcadi España han coincidit en destacar la normalitat amb la qual s’ha realitzat el traspàs de tota la informació i del treball realitzat fins al moment en la gran factoria de Sagunt amb la finalitat de donar continuïtat al calendari i acomplir les fites previstes.