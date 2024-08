Carlos Mazón destaca el potencial turístic de la Tomatina

Compromís amb Buñol i noves inversions

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha participat per segon any consecutiu en la Tomatina de Buñol, on ha destacat el gran potencial de la festa com a reclam turístic internacional i el seu caràcter únic.

Mazón ha expressat la seua emoció per haver viscut la Tomatina des de dins, qualificat l’experiència com a “única” i ha subratllat l’ambient de “deportivitat i germanor” que es viu entre participants de tot el món en aquest esdeveniment declarat d’Interès Turístic Internacional des de 2002.

També ha posat en valor la tomaca, protagonista de la festa, com un dels productes estrella de la Comunitat Valenciana, que es coneix tant per la seua qualitat com per la seua elaboració.

Durant la seua visita, Mazón ha reiterat el compromís de la Generalitat amb Buñol i la seua comarca, anunciant diverses inversions destinades a millorar les infraestructures del municipi. Entre elles, ha destacat l’ampliació del centre de salut.