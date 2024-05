El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha subratllat durant la sessió de control en Les Corts el compromís del Consell per a avançar en l’execució de fons europeus per ser claus per al desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

En resposta al grup parlamentari VOX, el cap del Consell ha repassat la situació dels Programes Operatius de Fons Estructurals.

En referència a l’execució del Programa 2014-2020, Mazón ha manifestat que la gestió del Botànic ha suposat que a penes se certificaren el 45% dels fons disponibles. En relació amb els Fons Next Generation, ha informat que dels 2.116 milions d’euros que va pressupostar el Botànic, només s’ha executat el 26,6%.

Durant la seua resposta al grup parlamentari socialista, el cap del Consell ha destacat les actuacions realitzades pel Consell des de l’última sessió de control, com ara la signatura del conveni per a l’atenció sanitària en determinades zones limítrofes entre la Comunitat Valenciana i Castella-La Manxa, que beneficiarà més de 14.000 persones, així com les obres urgents per a la UCI pediàtrica de l’Hospital de Castelló, i la finalització de la Ronda Oest de Castelló de la Plana i la Ronda Sud d’Elx.

Així mateix, ha subratllat la necessitat de soterrar el pas a nivell d’Alfafar – Benetússer i ha mostrat el seu rebuig a la proposta del Govern central de crear un túnel subterrani. Mazón ha tornat a reclamar a més la transferència d’aigua necessària per a salvar l’Albufera perquè era i és competència del Govern d’Espanya, no de la Generalitat.

En resposta parlamentària a Compromís, Carlos Mazón ha afirmat que s’ha acabat la ideologia a les aules, al mateix temps que ha subratllat “les ingerències” del Botànic en matèria educativa. El cap del Consell ha criticat els “1.000 milions d’impagaments des de 2018″ que va deixar l’anterior equip de Govern. A més, ha expressat el seu orgull perquè la Comunitat Valenciana puga comptar amb un equip de protonteràpia per a lluitar contra el càncer infantil.