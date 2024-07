El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reivindicat el paper protagonista del cooperativisme en la transformació de l’economia de la Comunitat Valenciana.

Així s’ha pronunciat el cap del Consell durant el Dia Mundial del Cooperativisme organitzat per la Confederació de Cooperatives Valencianes i que té per lema ‘Per un futur millor per a totes les persones’.

El màxim representant de l’executiu valencià ha ressaltat la labor de les persones que al llarg dels anys han contribuït a l’èxit del sistema cooperatiu en la Comunitat Valenciana. Així mateix, el president ha ratificat que el cooperativisme formarà part de la nova Llei de senyes d’identitat de la Comunitat.

Finalment, el cap del Consell ha agraït la labor de CONCOVAL i les seues entitats associades per visibilitzar l’activitat del sector i ha felicitat Consum, Anecoop i Caixa Popular que han sigut guardonades en aquest esdeveniment per impulsar València com a capital de l’economia social