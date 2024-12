Carlos Mazón: “Treballem amb agilitat i eficàcia per garantir el futur del camp valencià després de les riuades”

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reafirmat el compromís del Consell amb la recuperació de les infraestructures agrícoles i el futur de l’agricultura valenciana després de les riuades que van assolar la Comunitat Valenciana.

Durant la seua visita a les obres de reconstrucció de la Comunitat de Regants Sant Pere Apòstol de Godelleta, Mazón ha destacat els esforços de la Generalitat, que ha mobilitzat més de 51 milions d’euros en ajudes directes al sector agrícola i ramader. Aquestes mesures tenen com a objectiu mitigar els efectes de les inundacions i garantir la sostenibilitat d’una de les activitats econòmiques més importants de la regió.

20 milions per a les comunitats de regants

El cap del Consell ha posat en valor la ràpida actuació de la Generalitat, destinant 20 milions d’euros per a reparar infraestructures de reg regades en prop de 200 comunitats de regants, beneficiant 50.000 agricultors.

“Amb aquestes ajudes exprés, els agricultors podran continuar regant i assegurar futures collites. En el cas de Godelleta, beneficiaran més de 2.000 usuaris i cobriran el 100 % de les despeses de reparació realitzades des del 29 d’octubre, fins a un màxim de 100.000 euros per comunitat”, ha afirmat Mazón.

A més, ha subratllat que aquestes ajudes es van aprovar el passat 10 de novembre i van començar a tramitar-se l’endemà, amb la previsió d’atorgar-les íntegrament abans de gener de 2025.

Altres esforços per al sector agrari

Entre les mesures anunciades, Mazón ha destacat:

20 milions d’euros per a la reparació de camins rurals, amb actuacions en més de 80 vies afectades .

per a la reparació de camins rurals, amb actuacions en més de . 3 milions d’euros en ajudes avançades de la PAC per als arrossers perjudicats per les riuades.

en ajudes avançades de la PAC per als arrossers perjudicats per les riuades. 440.000 euros destinats a la distribució gratuïta de productes fitosanitaris per a prevenir malalties com la gomosi en cítrics.

destinats a la distribució gratuïta de productes fitosanitaris per a prevenir malalties com la gomosi en cítrics. 300.000 euros addicionals per a les Zones amb Limitacions Naturals.

També s’han destinat 2,7 milions d’euros per a reparar accessos i subministraments essencials en granges aïllades per les inundacions.

Danys generalitzats al camp valencià

Les riuades han causat greus estralls en el sector agrícola, destruint infraestructures de reg com sèquies, canonades de transport, xarxes de distribució, basses i dipòsits. Mazón ha destacat la importància d’aquestes reparacions per a garantir l’accés a l’aigua i a les collites, essencials per a la recuperació del sector.

Compromís amb l’agricultura valenciana

Mazón ha conclòs agraint als agricultors i regants la seua col·laboració amb la Generalitat i altres institucions. També ha reiterat el compromís del Consell amb la reconstrucció del sector agrari, impulsant iniciatives conjuntes a través de la Taula de l’Agricultura.

“Treballem per mantindre el que som: una terra agrícola de referència amb productes com les taronges, el caqui i el moscatell. Garantir la recuperació del camp valencià no és només una prioritat econòmica, sinó també una qüestió d’identitat”, ha conclòs el president.