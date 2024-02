Carlos Mazón visita el rodatge de la nova producció de Columbia Pictures a la Ciutat de la Llum

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, visita el rodatge d’una superproducció de Columbia Pictures a la Ciutat de la Llum.

La inversió milionària impulsa a més de mig centenar d’empreses alacantines en diversos sectors.

Destaca l’extens equip de més de mil treballadors involucrats en la producció, marcant una nova etapa per a la Ciutat de la Llum com a referent en la indústria cinematogràfica europea. El compromís del Consell és posicionar els estudis alacantins a nivell internacional

Els estudis es destaquen per permetre rodatges en interiors, exteriors i medi aquàtic, sent un motor pel creixement i la competitivitat del sector audiovisual a la regió. La producció forma part dels projectes cinematogràfics recolzats per les ajudes de la Generalitat Valenciana per impulsar la indústria audiovisual a la zona.