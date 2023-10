Ja s’han complit 100 dies de govern municipal en la gran majoria de ciutats i poblacions del nostre territori, i Carcaixent fa balanç d’aquests primers dies els quals han sigut molt intensos a la volta que gratificants.

Carolina Almiñana, alcaldessa de Carcaixent, ha repassat aquelles actuacions que han requerit mesures i decisions per tal de posar solució a aquelles qüestions que sol·licita la ciutadania, com l’actuació en serveis públic amb la neteja viària, la instal·lació de càmeres de vigilància, el departament d’Atenció a la Ciutadania i associacions, com també la elaboració d’una ordenança de convivència ciutadana, entre altres àrees importants.

Almiñana, ha destacat la il·lusió amb la qual ha iniciat el seu càrrec com a Alcaldessa, al temps que declarava que encara queda molt de camí per davant i que treballen i treballaran per tal de satisfer les necessitats i requeriments que els carcaixentins i carcaixentines demanen.