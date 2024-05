Carratalá estudia amb la Conselleria la millor opció per als habitatges adquirits per la Generalitat en 2021 en Alberic

Carratalá estudia amb la Conselleria les opcions per als habitatges adquirits per la Generalitat en 2021 en Alberic

Reunió a Alberic: Buscant solucions per als habitatges adquirits per la Generalitat

Esta setmana, l’Alcalde d’Alberic, Toño Carratalá, la Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament d’Alberic, Isabel Beta. I el Secretari Autonòmic de Vivenda de la Generalitat Valenciana, Sebastián Fernández. S’han reunit per a tractar un dels temes que, des de fa tres anys, més preocupa al municipi riberenc.

En 2021, la Conselleria de Vivenda, dirigida en aquell moment per Héctor Illueca. Va adquirir un conjunt de 26 habitatges de luxe ubicats al Sector R d’Alberic mitjançant el mecanisme legal de tanteig i retracte. La compra, la qual es va realitzar aplicant este dret d’adquisició preferent, va suposar un cost de més de 3 milions i mig d’euros. Des del moment de l’adquisició, no s’ha realitzat cap altre moviment i l’edifici roman buit.

Tres anys després de l’obtenció d’este bloc immobiliari per part de la Generalitat Valenciana. Toño Carratalá ha volgut reunir-se amb l’actual Secretari Autonòmic de la Conselleria de Vivenda, Sebastián Fernández. Per a exposar-li la situació i tractar de trobar, conjuntament, la millor solució per a Alberic.

Actualment, el procés es troba a l’espera de la resolució judicial. Després que l’Ajuntament d’Alberic denunciara la Conselleria d’Illueca al considerar que les cases en qüestió no s’adeqüen a les característiques d’habitatge social. Existint vivendes de més de 200 metres quadrats.

Segons explica Carratalá, “l’Ajuntament s’ha oposat des del primer moment a la compra, veient-nos obligats, fins i tot, a arribar a judicialitzar l’assumpte. Ara, amb la reunió amb el Secretari Autonòmic la sensació és molt positiva. Perquè hem pogut comprovar un canvi de talant molt important amb el nou Secretari.

Tant l’Ajuntament com la Conselleria, que ha mostrat total predisposició després dels anys d’obcecació de l’anterior Govern. Ens hem compromés a esperar la resolució judicial per a, siga quin siga el sentit d’esta, treballar per a estudiar i decidir la millor solució per a les veïnes i els veïns de la zona i garantir la convivència al nostre poble”.



A la reunió també ha estat present el Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències, Javier Montero, a qui Carratalá ha exposat la realitat d’Alberic amb l’objectiu d’abordar una sèrie de mesures que permeten millorar la seguretat i la convivència en determinats punts del municipi.