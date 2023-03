Carrera solidaria de la dona a la localitat d’Alzira

Ahir dia 5 de març de 2023, es va dur a terme a la localitat d’Alzira, la carrera solidaria de la dona. Fem referencia a que es tracta d’un esdeveniment que té una finalitat solidaria. Més concretament, fem referencia a que tots els diner que s’obtinguen, seran destinats a l’Associació d’Afectats per la Fibroma àlgia (Associació ADAFIR). Al capdavant de totes aquestes dones, no podia faltar la presencia de la presidenta d’aquesta associació, Àngela Lopez.

Moments abans de la carrera, la Plaça Major de la localitat s’ha convertit en un espai on els balls, les reunions, abraços i converses prèvies abans de la carrera, eren els protagonistes. Laura, ha sigut l’encarregada de pujar a l’escenari i fer “calfar” a totes aquelles dones mitjançant balls i estiraments, mentre sonava música.

La eixida ha tingut lloc en la mateixa Plaça Major on centenars de persones han col·laborat d’una manera o altra, en aquesta carrera. Una carrera que tenia uns 3 quilometres de recorregut i que el mateix punt d’eixida era el punt de meta. Una vegada els participants anaven entrant en la recta final de la carrera, eren rebuts per tots els veïns que estaven allí, i se’ls feia entrega d’una botella d’aigua xicoteta per tal de recuperar les forces.