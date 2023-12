Casa Violeta de Manises celebra el seu cinqué aniversari

Manises aposta per la prevenció de la violència de gènere amb accions de pedagogia i conscienciació

La Casa Violeta de Manises suposa la mà més pròxima de les institucions locals per a les víctimes de violència de gènere

La Casa Violeta de Manises suposa la mà més pròxima de les institucions locals per a les víctimes de violència de gènere. Ja que és el primer lloc al qual acudeixen a la recerca d’acompanyament i assessorament en el seu inici d’una vida lliure de violència.

Entre els serveis especialitzats que ofereix el departament, es troba l’atenció psicològica i jurídica a dones i adolescents víctimes de violència de gènere. A les famílies (tant a mares com a pares i en benefici dels i les menors). També a dones en casos de discriminació laboral per raó de sexe.

Encara que en els seus cinc anys de recorregut Casa Violeta ha atés a més de 400 dones en situació de violència de gènere. La seua activitat va molt més allà. En línia del compromís per involucrar a la majoria de la ciutadania en la lluita per la igualtat. La Regidoria d’Igualtat, ha apostat per accions de pedagogia i conscienciació. Amb la prevenció de la violència masclista com a principal objectiu. En foment de la igualtat, de les relacions entre iguals i del bon tracte. En aquest sentit, es duen a terme nombroses activitats en col·laboració. Amb el teixit associatiu de dones per a motivar la seua aposta per la igualtat i fomentar la seua autonomia.

Des de Casa Violeta es realitzen tallers formatius

Per a sensibilitzar a la ciutadania en general, des de Casa Violeta es realitzen tallers formatius (d’autocura, gestió emocional, teatre, artesania, lectura, escriptura o autodefensa). Així com activitats culturals (exposicions i cicles de cinema feminista, entre altres iniciatives) . “Casa Violeta és un lloc per a tots i totes, un punt de trobada on trobar suport i compartir experiències”. Ha assegurat la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Manises, Pilar Bastante.

D’altra banda, i dins de les línies de treball d’implantació de polítiques d’igualtat de la regidoria. La formació en centres escolars suposa un dels eixos principals de Casa Violeta. Cada any s’imparteix formació en matèria d’igualtat i de diversitat sexual i de gènere a un total aproximat de 500 adolescents (alumnat de tercer i quart de l’ESO) i 500 xiquets i xiquetes (cinqué i sisé de primària).

Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana compten amb la unitat d’igualtat

S’ha de tindre en compte que la quantitat de recursos destinats al foment de la igualtat a nivell municipal ve determinada pel marc legal vigent. En l’actualitat els ajuntaments de la Comunitat Valenciana compten amb la unitat d’igualtat. En el cas de Casa Violeta, està composta per una agent i una promotora. “És l’organisme encarregat de posar a la disposició de la ciutadania els recursos i eines per a eliminar els obstacles que impedeixen la igualtat”. Ha afirmat Bastante. Dins de les labors de la unitat, és fonamental el treball transversal. Que interrelaciona els departaments de l’Ajuntament de Manises i que estan recollits en el Pla d’Igualtat municipal, que pot consultar-se en la web.

En concret, aquest últim any s’ha avançat en termes de normativa municipal. A través de l’aprovació el passat 30 de març de la “Ordenança municipal abolicionista de la prostitució i l’explotació sexual”. Aquest tràmit ha suposat l’elaboració d’un Pla Estratègic contra la tracta i la formació en aquesta matèria de la unitat d’igualtat i de la Policia Local. La qual cosa ha permés la detecció, per primera vegada, de casos al municipi.

III Trobada d’Associacions de Dones de Manises

Finalment, amb motiu del cinqué aniversari, el 15 de desembre Casa Violeta acollirà des de les 16 a les 18.30 hores la III Trobada d’Associacions de Dones de Manises, baix el lema “Per la igualtat i la integració”. L’acte comptarà amb una teatralització reivindicativa a càrrec de l’associació “Per Tu Dona” i un taller de risoteràpia. A continuació, a les 19 hores, tindrà lloc el monòleg de Pepa Cases “Soc Hiperactiva” a l’Auditori Germanies, al qual es podrà assistir amb entrada gratuïta fins a completar aforament. També, el pròxim 20 de desembre s’inaugurarà l’exposició de pintura a l’oli “Cercle Solidari contra la violència de gènere”, la qual es podrà visitar fins al 15 de març.