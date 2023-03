Castelló en Flor. La nova exposició floral del 10 al 12 de març

Castelló en Flor és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Castelló i ideat per l’I.E.S Vicent Gandia

L’objectiu d’aquesta exposició “Castelló en Flor” consisteix en adornar els punts més emblemàtics de la nostra localitat en flors. Durant els dies 10,11 i 12 de març.

Una exposició on es compta amb la participació de centres educatius. On s’imparteix el CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ Jardineria i Floristeria i el CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR Paisatgisme i medi rural. On a banda de l’IES Vicent Gandia també participen centres de Ribarroja, Mislata, d’Alcoi, València i Catarroja.

Com a participant especial estarà present Juan Lluesma, president de l’Asociació d’artesans de Floristeria de la Comunitat Valenciana. Primer premi al concurs Internacional d’art floral 2022 i Ximo Alcaín, campió nacional de les Skills 2022 i exalumne de l’IES.

Les localitzacions de Castelló que s’han elegit per a decorar-les són: La Plaça de l’Església, Plaça de l’Om, Plaça de l’Ajuntament, Mercat Municipal i Mestre Fayos.

El director de l’IES Vicente Gandia, Aureli Chorro Vila, destacava la importancia de crear sinèrgies entre diferents instituts. A més de posar en práctica tot allò aprés i que es desenvolupa en els cicles formatius d’aquest centre de Castelló.

Des de l’Ajuntament de Castelló han convidat a tot el poble a participar decorant els seus balcons i façanes amb plantes i flors.