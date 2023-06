Castelló ofereix per als joves “El curs de cuina per als més atrevits”

El proper dissabte 10 de juny, al Centre Ocupacional Municipal de Castelló, l’Ajuntament oferirà un curs de cuina per als joves. Aquest curs està destinat per als joves entre el 12 i 30 anys i estarà dinamitzat per l’exconcursant de MasterChef 4 Esmeralda Marcos.

Pel que fa a la inscripció estarà oberta fins completar aforament i, per a poder participar, no cal estar empadronat al poble, per lo que pot acudir gent de la contornà. Això sí, és important comunicar les al·lèrgies i intoleràncies per a poder adaptar les receptes i evitar cap incident durant el seu desenvolupament.

Aquest curs no serà l’única activitat destinada per als joves que organitza l’Ajuntament. El proper 8 de juliol tenen programada una jornada a la mar, on faran activitats com surf o pàdel surf. Per lo tant, si eres de Castelló estàs d’enhorabona, no ho dubtes, i apunta’t abans de quedar-te sense plaça.