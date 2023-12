Castelló restaura l’antic cine California 

L’emblemàtic cine d’estiu California de Castelló tornarà a estar obert a la població després de diferents actuacions que es portaran a terme.

Aquestes actuacions de restauració mantindran l’essència de l’edifici que va dissenyar l’arquitecte Juan Guardiola. Qui també va fer el teatre Casablanca d’Alzira o el Cine Monterrey de la Pobla Llarga.

Horte Gómez, alcaldessa de Castelló així ho ha declarat, i ha destacat el fet que aquesta actuació s’ha portat a terme respectant alguns elements del projecte original.

Per tal de realitzar aquesta restauració es va celebrar una consulta a la població per tal d’implicar-los en les decisions d’allò important per a Castelló. Així ho ha assegurat el regidor de Participació Ciutadana i Manteniment d’Edificis Públics, Andreu Rodríguez.

l’arquitecte, José San Bartolomé, ha donat compte de quins són els detalls de l’acuació, en la restauració de l’antic cine California, sent aquest un disseny col·laboratiu i amb el qual s’obri a la celebració de reunions, sopars, jocs infantils…

El cine California de Castelló serà un espai cultural per donar impuls a la seua recuparació, un edifici contruit en la dècada dels anys 50 i que s’espera que dure 100 anys més.