Aquest cap de setmana s’ha celebrat el trentaseté campionat de la Comunitat Valenciana de coloms esportius a Catadau, la localitat de la Ribera Alta. El campionat, que tenia set fases, ha donat el major guardó al colom Sordo, de Jose Luís, pertanyent a la penya horno de Chiva.

Una competició de colombicultura consisteix en soltar un colom femella, i els 100 participants mascles. Aquests mascles han d’estar amb la femella el major temps possible, ja que per cada minut que passen amb ella es sumaran 2 punts. Aquest aspecte està controlats pels àrbits, dels quals podem distinguir entre els de terra i d’aire o terrassa.

En paraules del president del club de colombicultura de Catadau, Gabriel García, aquest esport d’amor, i més concretament aquesta competició, no es podria haver celebrat sense el recolçament incondicional de l’ajuntament.

Amb un concurs que ha anat in crescendo i sense incidents, la coloma kaotica es reafirma com a millor coloma de la competició. Mentre que queda pendent escollir seu per a la competició del proper any, fins que les corporacions locals formen govern.