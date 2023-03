Catadau obté un èxit absolut amb la XXI Volta a Peu

La Regidoria d’Esports de l’ajuntament de Catadau organitza la XXI Volta a peu a Catadau, encapsalada dins del XI Circuit Caixa Popular Ribera del Xúquer.

En la cursa van poder participar totes les persones enquadrades per edat en qualsevol de les categories establides, les quals teníen una distancia asentada.

Els mini benjamins i pre benjamins amb 90 metros, els benjamins amb 500 metros, els alevins amb 1km, els infantils amb 1,5km i els cadets amb dos kilómetres. La resta de categories, englobados per els joves promeses i diferents graus de veterans van realitzar la cursa completa de 9km.

L’entrega de Premis es va realitzar al finalizar la cursa, on es van atorgar trofeus generals absoluts tant masculi com femeni, trofeus per a cada categoria, per equips i també a atletes locals. L’ajuntament de Catadau ha agraït la participació dels més de 500 corredors i la acollida de la cursa per part dels habitants de la localitat