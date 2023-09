Catalá anuncia 2 actuacions per a generar entorns segurs per a escolars

Els treballs per a augmentar l’espai per a vianants i la seguretat viària han començat en els col·legis Sant Pere Pascual i Concha Espina II

S’habiliten nous passos de vianants, es reforça la senyalització vertical i horitzontal, i es reubiquen les places d’estacionament i de càrrega i descàrrega

L’alcaldessa avança que es posaran en marxa noves rutes escolars en el CEIP Carles Salvador i en l’IES Misericòrdia i que es treballa amb més centres

L’alcaldessa de València, María José Catalá, visita els treballs de pacificiación del trànsit a l’entorn del col·legi Sant Pere Pascual.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat hui el barri de la Petxina (en el districte d’Extramurs). On l’Ajuntament ha iniciat els treballs per a generar un entorn segur per als i les escolars del Col·legi Sant Pere Pascual, i ha explicat que “esta actuació. Que s’emmarca en la política de prioritzar al vianant, es realitza amb l’objectiu de començar el curs amb la major seguretat”. “La seguretat és la nostra paraula clau”, ha ressaltat, en puntualitzar: “però les places d’aparcament es recuperen, no se sacrifiquen sinó que es generen alternatives”.

Hem iniciat dos actuacions per a millorar els accessos dels xiquets davant la tornada a escola:

Una en este col·legi de la Petxina i una altra en el centre Concha Espina II (en el districte de Jesús). Perquè la seguretat dels xiquets és per a nosaltres una prioritat i amb estos treballs no sols augmentem l’espai per als vianants a les portes dels centres educatius. Sinó que també creem zones d’espera més agradables per a ells i les seues famílies”, ha afirmat l’alcaldessa.

En tots dos casos es procedix a crear una zona d’ús per a la comunitat educativa i per a vianants delimitant-la amb jardineres i tanques i, dins de les quals es pinten jocs per als i les escolars. Les actuacions es realitzen arran de les sol·licituds de la comunitat educativa i de la Policia Local.

En el cas del Col·legi Sant Pere Pascual, que es treballa amb l’accés de la zona d’infantil, també es reubiquen la zona de càrrega i descàrrega, allunyant-la de l’accés al centre educatiu, i les places d’estacionament, que ara passen al carrer Maestre Guerrero. D’altra banda, es reforça la senyalització vertical i horitzontal en l’entorn escolar. S’implanta un nou pas de vianants i una plaça per a persones amb mobilitat reduïda en les proximitats, així com un tram en ziga-zaga per a generar una zona segura en la immediació a este nou entorn.

En el cas del Concha Espina II, en el barri de l’Hort de Senabre, s’incorporen bancs i un nou pas de vianants, i les places d’estacionament passen a situar-se al carrer Joaquín Navarro.

“Amb totes dos actuacions s’han recuperat 95 m² d’espai per als vianants al voltant dels col·legis. Donem major seguretat als més xicotets i generem un espai amable”, ha explicat l’alcaldessa.

Noves rutes escolars en el CEIP Carles Salvador i en l’IES Misericòrdia

D’altra banda, María José Catalá ha avançat que en els pròxims dies s’executaran dos noves rutes escolars en l’IES (Institut d’Educació de Secundària) Misericòrdia i en el CEIP (Col·legi d’Educació Infantil i Primària) Carles Salvador. “Anem activar estes noves rutes, però ja estem treballant amb més col·legis per a augmentar la seguretat dels desplaçaments dels xiquets” ha afegit.

“L’objectiu és millorar la mobilitat escolar a través d’estes rutes, i aconseguir augmentar l’autonomia dels xiquets i xiquetes millorant l’espai urbà del barri. És a dir, possibilitar que els escolars es desplacen de casa a l’escola sols i amb seguretat, potenciant així els desplaçaments sostenibles, saludables, autònoms i segurs”, ha declarat l’alcaldessa, després de detallar que amb esta intervenció “no sols es visibilitzen les rutes escolars mitjançant marques viàries”.

“També es duen a terme actuacions per a diagnosticar les situacions de perillositat i incloure accions per a reduir la velocitat de la circulació, millorar la visibilitat dels encreuaments. O donar continuïtat i confort als itineraris per als vianants mitjançant passos de vianants adequats, accessibles, etc. Així mateix, l’Ajuntament corregirà les deficiències que es requerisquen per a potenciar l’ús de mitjans de transport sostenibles en la mobilitat cap a i des del col·legi des d’una edat primerenca”, ha concretat.

Estos treballs de recuperació de l’espai per als vianants s’emmarquen dins de les actuacions previstes amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que té lloc del 16 al 22 d’este mes de setembre.