L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha anunciat que l’Ajuntament invertirà més de mig milió d’euros en la reurbanització de la pedania de La Torre

L’objectiu és millorar les seues dotacions, els seus carrers i places, i les seues zones verds.

L’alcaldessa ha visitat el poble amb l’alcalde pedani, Rafael Arnal

L’àmbit patrimonial es valora tant el front de la Parròquia de la Mare de Déu de Gràcia. Com la massa arbrada, on destaquen una sèrie d’exemplars de gran port. Com el gran ficus central elevat, els xiprers perimetrals i la robínia del xamfrà.

A través d’esta actuació, es dotarà a este espai d’un nou paviment i de nous acabats deixant una franja lliure al costat de la parròquia, que permetrà crear zones d’estades i contemplació i s’aconseguirà generar un ambient d’acord amb el teló de fons patrimonial.