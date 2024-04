L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat este matí les obres ja concloses del carrer del Pare Francisco Camacho, en la Malvarrosa, una intervenció de millora de l’espai conegut com les casetes rosa.

Es tracta d’una actuació impulsada pel govern municipal el mes de gener passat, dirigida a eliminar la degradació i insalubritat que presentava la zona, així com els focus de delinqüència detectats, i generar alhora un espai diàfan, mantenint l’arbratge protegit.

Catalá ha anunciat que la següent actuació en la zona serà una intervenció de tipus social i s’ha compromés a “continuar treballant amb els veïns i continuar prenent decisions, no sols amb paraules sinó amb fets

A més, Catalá ha destacat que esta actuació no serà d’un dia per a un altre, ja que duen molts anys de retard en esta qüestió, però aniran colze a colze amb els centres educatius, les associacions de veïns, els servicis socials, el centre de joventut, altres administracions com l’Estat i la Generalitat… treballant en una solució a este problema”.