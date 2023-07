L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha anunciat que continuarà governant en minoria. Que VOX serà el seu soci preferent però no tindrà cap regidoria. Català ha donat a conéixer hui després de Junta de Portaveus el seu govern municipal que es divideix en deu grans àrees, més una àrea específica d’Alcaldia.

L’àrea d’alcaldia coordinarà delegacions com Grans Projectes, Turisme, Servei de Projectes Europeus, Innovació, Ciutat Intel·ligent o l’Oficina d’Inversions i Internacionalització. Unes àrees que s’espera que siguen el motor de la ciutat quant a inversions i generació de llocs de feina

Al capdavant de les regidories estaran en mans dels 13 regidors del PP els qui en la majoria dels casos portaran més d’una delegació. María José Catalá ha destacat que a partir d’ara hi haurà una estructura més simple, però més eficient i ràpida per als ciutadans

PSOE i Compromís coincideixen que el PP no incorpora a VOX com a soci del seu govern perquè les eleccions de diumenge han demostrat que els penalitza. I divendres VOX donarà suport a la nova organització municipal mentre no descarta entrar en el govern més endavant.