Catalá dona un avanç de les primeres mesures de govern

El passat dilluns l’alcalde en funcions de València, Joan Ribó, i la futura alcaldessa de la ciutat per el Partit Popular, Maria José Catalá, tingueren una reunió per tal de fer el traspàs de competències. Després d’aquesta reunió, la futura alcaldesa va fer un avanç de les primeres mesures que tenen en ment.

D’altra banda, destaca altre assumpte important referent a la Ciutat Vella, i aquest és el de l’Àrea de Prioritat Residencial (APR). Afirma que parlaran amb els veïns per saber com ha sigut l’aplicació d’aquesta mesura. Com es podria millorar per tal de reviure l’activitat econòmica que sempre ha tingut la zona.

D’aquesta mesura de prioritat residencial podem destacar evitar l’accés indiscriminat d’usuaris externs. Disminuir la intensitat del trànsit en aquesta zona residencial, de riquesa patrimonial i especialment sensible al tràfic, així com disminuït la contaminació acústica i mediambiental, entre altres objectius.