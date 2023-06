El passat dilluns 12 de juny la futura alcaldessa de València, Maria José Catalá, i l’alcalde en funcions Joan Ribó, tingueren una primera presa de contacte. Durant la mateixa iniciaren el procés de traspàs de competències entre governs. Amb la finalitat de fixar línies bàsiques sobre els projectes que té la ciutat de València en marxa.

Per la seua part, Ribó, reforça les paraules de Catalá. Afirmant que per a ell també és important facilitar el canvi de govern a través de reunions com aquesta. Els valencians i valencianes han decidit de forma democràtica fer el canvi. Amb la mateixa democràcia, accepten eixa decisió i es treballa per a que aquest traspàs siga el més ràpid i simple possible.

A banda del traspàs de poders, durant la reunió han tractat temes com, per exemple, la capitalitat verda europea, la Marina i l’ampliació nord del port i demés qüestions que estan en la taula i aquelles que són necessàries.