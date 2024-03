L’alcaldessa de València, María José Catalá, i l’exalcalde i regidor de Compromís, Joan Ribó, s’han reunit este migdia a alcaldia

Una trobada que es produeix després que Ribó presentara la seua renúncia a l’acta de regidor, que es concretarà demà en el Ple del mes de març.

En la reunió, tots dos han repassat diversos assumptes de l’actualitat de la ciutat, entre ells la Capitalitat Verda Europea, que la ciutat ostenta enguany.

María José Catalá ha transmés a Ribó “la mà estesa, la lleialtat institucional i, sobretot, el respecte com a alcalde de València que ha sigut”. L’alcaldessa ha assegurat que han comentat “temes puntuals de la ciutat i crec que és important i jo estic segura que ell farà tot el possible per tal que aconseguim que el Govern d’Espanya declare esdeveniment d’excepcional interés la Capitalitat Verda Europea de l’any 2024”.

Per la seua banda, Joan Ribó ha assegurat que “hi ha coses en les quals pense seguir col·laborant, com és per exemple demanar al Govern de l’Estat una cosa que demà es demanarà en el Ple de l’Ajuntament i és declarar la Capitalitat Verda Europea com un acte important i extraordinari. En definitiva, jo li he mostrat la meua voluntat de seguir col·laborant des d’una segona fila perquè jo, ara, deixe la primera fila i me’n vaig a una segona fila”.