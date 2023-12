Catalá: “Mercavalència és el cor dels mercats i del producte de proximitat”

L’alcaldessa visita de matinada “el major centre agroalimentari de la Comunitat” i convida els valencians a comprar a les botigues de proximitat perquè “és bo per a la nostra salut i per a la nostra economia”

Les instal·lacions de Mercavalència, que acullen el major mercat de peix de la Comunitat, facturen 1.200 milions d’euros a l’any

María José Catalá defensa la Tira de Comptar de Mercavalencia: “Els 1.200 agricultors que embenen ací el seu producte els cultiven en la seua terra i tenen tots els controls”

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat a les cinc del matí d’este divendres, 29 de desembre, les instal·lacions de Mercavalència, on ha saludat als treballadors i treballadores que des de la matinada venen el seu producte en estes instal·lacions.

“Hem de posar en valor Mercavalència. És el major centre agroalimentari de la Comunitat Valenciana i el cor dels nostres mercats municipals i botigues de proximitat”, ha afirmat Catalá.

“He volgut visitar Mercavalència perquè ací es fa un treball importantíssim perquè els valencians tinguen a les seues botigues el millor producte. Esta és una visita de vida, l’Ajuntament ha d’estar al costat dels productors i agricultors i d’aquells que generen el millor producte de la nostra terra”, ha afegit.

Mercavalència té una facturació anual de 1.200 milions d’euros, dels quals 700 corresponen al mercat de peix. Que és el més gran de la Comunitat Valenciana. Diàriament, hi ha 4.000 persones treballant i un trànsit de 3.000 vehicles.

L’alcaldessa de València ha defensat la Tira de Comptar de Mercavalència: “Esta és la Tira de Comptar de veritat. Ací hi ha 1.200 agricultors, que estan donats d’alta en el registre d’agricultors, tenen tots els controls i cultiven els productes de temporada”.

Catalá ha fet una crida als valencians perquè compren productes de proximitat en els seus barris. “No sols per Nadal, els valencians hem d’apostar pels productes de proximitat que es venen en els nostres mercats municipals i comerç de proximitat. És bo per a la salut i per a economia de la ciutat”, ha declarat.