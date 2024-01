L’alcaldessa assistix a l’acte d’inauguració on ha afirmat que València agafa el testimoni de Tallinn. Inicia un any “amb més de 400 activitats per a transformar la ciutat i deixar empremta en les generacions futures”

Este divendres se celebra la Cerimònia de les Ciutats Missió. Una xarxa on València es compromet a la innovació mediambiental. L‘increment de les zones verdes, la reducció d’emissions en un 80 % fins a 2030 i l’objectiu de neutralitat climàtica

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha assistit este dijous a l’acte d’inauguració de la Capitalitat Verda Europea 2024. Celebrat en el Palau de la Música, on ha reclamat al Govern d’Espanya que declare esta distinció com a esdeveniment excepcional d’interés públic.

“Això suposaria un incentiu, també en l’àmbit fiscal, perquè les empreses s’involucren en este projecte i fomentar la col·laboració publicoprivada. Vitòria, la primera ciutat espanyola a ser Capitalitat Verda, ho va aconseguir, i nosaltres reclamem la mateixa consideració”, ha assegurat Catalá.

Per a l’alcaldessa, “si volem que la nostra ciutat tinga més zones verdes, si volem que els nostres agricultors tinguen futur i si volem que les nostres empreses avancen en sostenibilitat. Necessitem el concurs de tots”.

Durant el seu discurs inaugural, María José Catalá ha agraït la presència de representants de ciutats verdes europees. Especialment a la ciutat de Tallinn, i a la ciutat de Vilnius, que agafarà el testimoni en 2025. Així com a les ciutats Green Leaf 2024, Velenje i Elsinore i a l’anterior alcalde de la ciutat, Joan Ribó, “per la seua labor per a convertir València en una ciutat més verda”.

Segons l’alcaldessa, “hui agafem el testimoni de Tallinn i ho fem amb molta força. S’inicia un any en què se celebraran més de 400 activitats. On València serà el far de les polítiques verdes d’Europa per a construir una ciutat més humana. Més sostenible i més preparada per a combatre el canvi climàtic”.

Este divendres, 12 de gener, a més de dos interessants debats amb experts de la xarxa de Capitals Verdes, “tindrem l’honor d’albergar la Cerimònia de les Ciutats Missió. Una xarxa de ciutats de la qual València forma part pel seu ferm compromís amb la innovació mediambiental. l’increment de les zones verdes, la reducció d’emissions en un 80 % fins a 2030 i l’objectiu de neutralitat climàtica”, ha explicat Catalá.

“El nostre objectiu – ha continuat l’alcaldessa – és convertir la Capitalitat Verda en una palanca de millora i transformació de la ciutat. Perquè deixe empremta en les generacions futures i, per a això, incorporarem un quadre d’indicadors per a mesurar l’avanç cap als objectius proposats,. Amb una eina de mesurament públic de dades que aporte evidències sobre les transformacions que es produïxen a València”.

Així mateix, Catalá ha indicat els eixos de la Capitalitat Verda Europea 2024 que “seran la ciència, la centralitat. Sense polaritzacions ni radicalismes, amb les aportacions d’experts i indicadors objectius”.

València, el far verd d’Europa

D’altra banda, l’alcaldessa de València ha destacat “la màxima rellevància i transcendència que suposa ser la primera ciutat mediterrània que obté el reconeixement de Capitalitat Verda Europea”. Una circumstància excepcional a tindre en compte, pels mateixos reptes que suposa i les conseqüències enfront del canvi climàtic que comporta.

“València està banyada per la nostra mar Mediterrània, envoltada de l’Horta, de fèrtils horts, camps de tarongers, i arrossars. La nostra columna vertebral, l’antic llit del riu Túria, és el parc lineal més llarg d’Europa. La nostra joia de la corona, el Parc Natural de l’Albufera, ens abrigalla des del sud”, ha assenyalat Catalá. Qui ha afirmat que “estos quatre tresors ens convertixen en els millors amfitrions de la Capitalitat Verda. En la millor plaça per a inspirar les polítiques que ens han de guiar en el futur”.

L’alcaldessa s’ha referit a este primer acte de la Capitalitat Verda, en el qual participen experts nacionals i internacionals. Representants de les Capitals Verdes Europees predecessores i alcaldes de l’àrea metropolitana de València. “Que són part fonamental dels èxits en matèria de sostenibilitat del nostre territori”. Ha destacat que les idees que sorgisquen en este marc. “Ens serviran per a construir una ciutat més verda, més cuidada i amb una mobilitat sostenible centrada en el transport públic i en el vianant”.

Finalment, Catalá ha manifestat que, durant este any, “es pretén conscienciar a la infància sobre la importància de la València sostenible. Recórrer els carrers i implicar-se en tots els barris per a millorar les seues zones verdes. Promocionar el consum de productes de quilòmetre zero i posicionar la ciutat com a destinació turística sostenible”.