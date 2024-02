L’Ajuntament de València ha equipat i proveït en temps rècord les 131 vivendes municipals, ubicades al barri de Safranar, per al reallotjament de les víctimes de l’incendi del Campanar.

Aquestes vivendes, adquirides per l’Ajuntament per quasi 22 milions d’euros són per a destinar-les com a lloguer assequible i ja estan preparades per a començar a acollir les famílies afectades.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha supervisat personalment els habitatges després de participar en el minut de silenci oficial decretat per la ciutat en memòria de les víctimes de l’incendi.

Catalá ha destacat l’eficiència i rapidesa amb què s’han realitzat els preparatius per acondicionar els habitatges i ha expressat el seu agraïment als serveis municipals, empreses i la societat en general per la col·laboració en aquesta tasca.

Les vivendes, de 2 i 3 dormitoris, han estat equipades i condicionades per a les famílies, amb especial atenció a aquelles amb xiquets, majors i necessitats especials.El propòsit és que les famílies puguen reprendre les seues rutines i sentir-se còmodes en aquest nou entorn, alliberant-les de l’allotjament temporal en hotels.