El regidor d’Educació, José Antonio Cuberos, destaca la implicació dels centres escolars, del professorat i les famílies, en el projecte d’animació lectora en veu alta.

El pròxim diumenge, 2 de juny, el TAC de Catarroja acollirà el certamen final de la novena edició ‘De Viva Veu’, el projecte educatiu, cultural i d’animació a la lectura, basat en accions al voltant del fet de llegir en veu alta.

Una iniciativa impulsada des del 2014 per FULL-Fundació pel Llibre i la Lectura i que es desenvolupa amb la col·laboració de l’Ajuntament de Catarroja i Caixa Popular.

Seixanta alumnes de centres educatius, de vint-i-nou pobles de les comarques valencianes, participen en les quatre categories després d’haver guanyat en les respectives fases locals del certamen. Amb una participació de 800 alumnes i vora 8.000 en el projecte a Montserrat, Crevillent, Vinalesa, Riba-roja del Túria, entre d’altres localitats.

En el Certamen Final, un Comité Especialitzat elegirà cinc representants de cada categoria com a finalistes de la 9a edició del Certamen ‘De Viva Veu’. Les quatre categories són ‘Teuladins’ per a l’alumnat de 3r i 4t de Primària; ‘Blavets’ per a l’alumnat de 5é i 6é de Primària; ‘Passerells’ per a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, els tres amb lectures individuals i lectura col·lectiva, en grups de tres per a la categoria ‘Oronetes’ per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO.

La directora de la Fundació Full, Teresa Val, ha destacat «el treball en les aules fins que s’arriba al certamen, amb 800 xiquets i xiquetes a l’escenari llegint, amb els suport de les famílies i el professorat». La mecànica de preparació del Certamen Final és la mateixa que la del Certamen Local.

Els fragments que l’alumnat ha de llegir en el Certamen Final s’extrauen de les lectures recomanades i s’envien al centre deu dies abans de l’acte, perquè l’alumnat els puga treballar de bestreta.

El regidor d’Educació de Catarroja, José Antonio Cuberos, ha destacat que el certamen, «genera propostes per a potenciar l’hàbit lector i les habilitats personals i comunicatives de l’alumnat», i ha felicitat l’alumnat participant en les fases locals, especialment els centres CEIP Bertomeu Llorens i Royo, CEIP Jaume I el Conqueridor, CEIP Paluzié, CEIP Vil·la Romana, Col·legi Larrodé, Col·legi San Antonio de Padua I, Col·legi San Antonio de Padua II, Florida Secundària i IES Berenguer Dalmau, amb representació a la final de l’alumnat del CEIP Jaume I el Conqueridor, CEIP Vil·la Romana, Col·legi San Antonio de Padua I, Col·legi San Antonio de Padua II, Florida Secundària i IES Berenguer Dalmau.

El projecte anual, iniciat al mes de gener, es desenvolupa en tres fases. La primera amb tallers pràctics de suport al professorat i el treball a l’aula, amb la selecció dels representants. La 2ª fase té lloc a partir del segon trimestre del curs, amb la celebració del Certamen local on es tria els representants de la població per al Certamen Final. A la 3ª fase hi participaran els representants seleccionats en tots els certàmens locals de les poblacions inscrites al projecte. Un comité de selecció especialitzat elegeix un representant i tres reconeixements de cada categoria com a finalistes de la 9a edició del Certamen ‘De Viva Veu’, que se celebra el diumenge que ve al TAC de Catarroja.