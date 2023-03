Catarroja acosta a les escoles el coneixement del seu ecosistema

Les formacions tenen l’objectiu d’acostar a l’alumnat el nostre entorn

L’Ajuntament de Catarroja, a través de la regidoria de Medi Ambient, ha programat en 5 centres educatius del municipi una sèrie de tallers. Perquè l’alumnat puga acostar-se al coneixement del seu ecosistema. Així doncs, l’IES Berenguer Dalmau, CEIP Bertomeu Llorens, CEIP Paluzié, CEIP Jaume I i CP Sant Antoni de Pàdua I, están rebent la formació per part de la Fundació Limme sobre els diferents ecosistemes que comparteixen població amb nosaltres.

“Portar a la nostra població més jove el respecte pel nostre entorn és fonamental per a entendre la gran particularitat de. La nostra població, fortament vinculada amb el Parc Natural de l’Albufera”, afirma Jesús Monzó. “Des de la regidoria de Medi Ambient treballem per a donar a conéixer el nostre ecosistema en els centres educatius. Ja que el que es coneix, es vol i es cuida”, explica Elisa Gimeno, regidora de Medi Ambient.

A les formacions donem a conéixer què és un ecosistema sa, així com els beneficis de tindre una gran biodiversitat al nostre entorn. Igualment saber quina fauna no és correcta en cada lloc per a evitar el desplaçament de l’autòctona per una forana. Ja que moltes vegades aquest desconeixement fa que no siguem conscients d’unes certes actituds que modifiquen els ecosistemes de manera que no es poden recuperar, cal evitar això. Així doncs, parlem que s’han posat en marxa diferents tallers on mitjançant el joc i també l’observació en els espais on es desenvolupen aquestes activitats.