Amb motiu del Dia Internacional de la Creativitat i la Innovació, l’Ajuntament de Catarroja ha organitzat aquest espectacle musical per al pròxim divendres 19 d’abril

Per primera vegada comptarà amb la col·laboració de diferents centres educatius.

Catarroja acollirà el pròxim divendres 19 d’abril Les Percudones amb l’espectacle ‘Quan les deesses tocaven els tambors’. Una representació musical que per primera vegada es farà en col·laboració amb unes 150 veus de corals de diferents centres educatius.

L’Ajuntament de Catarroja ha organitzat aquesta cita artística amb motiu del Dia Internacional de la Creativitat i la Innovació. Que es celebra el 21 d’abril, i amb la qual es vol visibilitzar la contribució de les dones en totes les esferes.



Per primera vegada, aquest espectacle es fa amb la col·laboració de diferents centres educatius amb unes 150 veus d’estudiants membres de les corals dels instituts IES Berenguer Dalmau (Catarroja). IES Bernat Guinovart (Algemesí), IES Dr Faustí Barberà (Alaquàs), IES La Sénia (Paiporta) i IES número 5 (Segunt).



La ciutadania podrà gaudir amb entrada lliure d’aquesta representació musical. Que compta amb percussió, dansa i cant, el pròxim 19 d’abril a les 18 hores al Teatre Auditori de Catarroja (TAC).

‘Quan les deesses tocaven els tambors’ és un espectacle innovador del grup Les Percudones format per Fina Sáez, Victoria Navarro, María Faubel, Neus García i Andrea Jordá on les cinc percussionistes canten, ballen i interpreten una selecció musical on es posa en valor el paper de la dona al llarg de la història.