Aquest pròxim divendres 18 de novembre el Teatre Auditori de Catarroja serà l’amfitrió de la gran festa de la música valenciana



El pròxim divendres 18 de novembre de 2022, el Col·lectiu Ovidi Montllor celebrarà amb la col·laboració amb la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Catarroja, el disseté lliurament dels Premis Ovidi. La gala, que començarà a les 19h al Teatre Auditori de Catarroja (TAC), serà d’accés gratuït per al públic (fins completar aforament) i comptarà amb les comunicadores Amàlia Garrigós i Nerea Sanfe com a conductores, així com la interpretació en directe d’un repertori especial a càrrec de la rondalla Va de Dones.



“Catarroja és un referent cultural en la comarca amb la celebració d’esdeveniments de gran importància com són els Premis Ovidi amb els quals col·laborem en la seua realització per a posar en valor el treball del col·lectiu de la música valenciana”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. “Els Premis Ovidi són una de les fites anuals imprescindibles de reconeixement de la indústria musical del País Valencià i en la nostra llengua i que celebrar l’entrega de premis en Catarroja reforça el nostre compromís amb la cultura i la defensa del valencià al poble”, explica Dolors Gimeno, regidora de Cultura.



La directiva del COM, que organitza i convoca els Premis Ovidi Montllor del 2006 ençà, atorga enguany els seus guardons honorífics a la cantant i compositora Eva Dénia (Premi Trajectòria) i a la colònia musical Folksona (Premi Suport). Eva Dénia, autora d’una discografia àmplia i polifacètica que s’estén per més de dos dècades, és i serà sempre una pionera en qui molts i moltes troben un camí a seguir; i més encara: és un referent, per la seua brillant aportació artística i per la defensa de la llengua i del feminisme. Quant al Folksona, colònia estival de música folk per a joves intèrprets amb quinze anys de trajectòria, el COM vol destacar la seua tasca en la conservació del patrimoni cultural en oferir als jóvens un espai de creixement on la música tradicional i el valencià sempre estan presents; un espai de convivència i creativitat que assegura el futur i aferma la nostra identitat.



Pel que fa als guardons estilístics, enguany el jurat musical ha fet constar al seu veredicto les següents remarques:

Idèntica producció a l’any anterior, 231 treballs, però, en opinió del jurat, de molta major qualitat. De fet, el jurat vol destacar que ha sigut l’any amb la producció de més qualitat de la història dels Premis Ovidi, fet que ha tingut com a conseqüència que hagen quedat fora de les nominacions treballs que perfectament haurien pogut ser guanyadors en alguna edició anterior.

Les categories Cançó i Mestissatge han sigut especialment difícils. Hauria calgut nominar sis treballs per categoria per assegurar un reconeixement més just a l’extraordinària qualitat de la producció. A més, la categoria de millor cançó ha destacat per ser l’any on s’han considerat un major nombre de cançons en la primera preselecció (44, d’un total de vora 1200).

El jurat musical ha estat integrat pels periodistes Xavier Aliaga, Vicent X Contrí, Josep

Vicent Frechina, Amàlia Garrigós, Carla González, Emma Tomàs i Quim Vilarnau. El jurat dels premis al disseny i videoclip ha estat integrat per Cèsar Amiguet (dissenyador gràfic i director d’art a Escola Valenciana), Giovanna Ribes (guionista, artista audiovisual i productora de cinema documental i de ficció i de videoart) i Anna Roig (artista plàstica, il·lustradora i dissenyadora).

Els artistes amb més nominacions són Xavi Sarrià i El Diluvi (ambdós amb quatre). Els premiats i premiades no se sabran fins al moment del lliurament (18 de novembre, Teatre Auditori de Catarroja, 19h).

Enguany les categories queden conformades de la manera següent:

Millor disc de cançó d’autor/a

Andreu Valor, Un nou món, Autoedició, 2022

Carles Pastor, Les flors de Txernòbil, Autoedició, 2022

Clara Andrés, Capfico, Hidden Track Records, 2022

Rafa Xambó, Cantata de València, Stanbrook, 2022

Millor disc de públic familiar

Dani Miquel, Volem, Autoedició, 2022

DD.AA., Unes festes diferents, Paco Pascual, 2022

Marcel el Marcià, Patxamare, Autoedició, 2022

Trobadorets, Tira-li, Bureo Músiques, 2022

Millor disc de folk

Marala, Jota de morir, Propaganda pel fet!, 2022

Miquel Gil i Noèlia Llorens, Arrel, ACPV-Primavera d’Hivern-Bureo Músiques, 2021

Musicants, Una mar de vides, Picap, 2022

Noèlia Llorens, Titana, RC Estudio, 2022

Millor disc de hip hop i electrònica

Aina Palmer, Solatge, Autoedició, 2022

JazzWoman, Atlantis, Propaganda pel fet!, 2022

Malparlat, Sentimantral, Autoedició, 2022

Tesa, Rap d’arrel, Temps Record, 2021

Millor disc de mestissatge

Auxili, Guaret, Propaganda pel fet!, 2022

El Diluvi, Present, Halley Supernova, 2022

La Fúmiga, Fotosíntesi, Halley Records, 2022

Xavi Sarrià, Causa, Propaganda pel fet!, 2022

Millor disc de pop

Carles Chiner, Amateur, 27 Ladridos, 2022

L’Actor Secundari, L’Actor Secundari i les coses que mai et va dir, La Fera CC, 2022

Tenda, Última Generació(N), Autoedició, 2021

Vienna, Després d’un temps de bona relació, un dia vaig anar a sa casa, Picap, 2022

Millor disc de rock

Apologia, Eterna tempesta, Autoedició, 2022

Marco Pompero, Deu, La Fera CC, 2022

Neus Ferri, Llar, Maldito Records, 2022

Smoking Souls, La cura, Proganda pel fet!, 2021

Artista revelació

Colomet, Massa Benimaclet / Per tu, SG, Atòmic Rècords, 2022

Kela, El mirall, Primavera d’Hivern, 2022

Marta Cortell, Quan cau la nit, Autoedició, 2021

Tradifusió, Empeltant arrels, Microscopi, 2022

Millor producció i arranjaments

El Diluvi, Present, Halley Supernova, 2022

La Fúmiga, Fotosíntesi, Halley Records, 2022

Musicants, Una mar de vides, Picap, 2022

Smoking Souls, La cura, Proganda pel fet!, 2021

Millor cançó

“Llar”, Neus Ferri, Llar, Maldito Records, 2022

“Parèntesi”, Auxili, Guaret, Propaganda pel fet!, 2022

“Present”, El Diluvi, Present, Halley Supernova, 2022

“Vosaltres”, Smoking Souls, La cura, Proganda pel fet!, 2021

Millor lletra

“Aquella nit”, Vicent Torrent, Racons i cançons, Mico Entertainment, 2022

“La cantaora”, Xavi Sarrià, Causa, Propaganda pel fet!, 2022

“Ni odi, ni enveja, ni por”, Carles Pastor, Les flors de Txernòbil, Autoedició, 2022

“Varada”, Clara Andrés, Capfico, Hidden Track Records, 2022

Millor videoclip

Edmon per “Cendres” de Cactus

Mut per “A la una” de Musicants

Omar Hachemi, Marc Mayor i Auxili per “Diga-li!” d’Auxili

Pau Berga i Tourmalet.tv per “La nit feritda” de Xavi Sarrià

Millor disseny

Albert Doménech per L’Actor Secundari i les coses que mai et va dir de L’Actor Secundari,

La Fera CC, 2022

Joanrojeski Estudi Creatiu per Causa, de Xavi Sarrià, Propaganda pel fet!, 2022

Manuel Cuyàs per Jota de morir de Marala, Propaganda pel fet!, 2022

Mònica Llop, Jana Borja i Andreu Gómez per Present d’El Diluvi, Halley Supernova, 2022

Premis honorífics atorgats pel Col·lectiu Ovidi Montllor

*Premi Trajectòria a la cantautora Eva Dénia.

*Premi Suport a les colònies musicals Folksona