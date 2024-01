Catarroja acull l’exposició del 80 aniversari de Nino Bravo

L’any del 80 aniversari de Nino Bravo va arrancar el passat 25 de gener a Catarroja. Amb la inauguració de l’exposició “Una mirada artística”, al Palau Vivanco de la localitat.

L’exposició mostra Nino Bravo baix els ulls, la càmera i l’objectiu del seu fotògraf de confiança i amic José Torres Cabo. Amb una selecció d’imatges del cantant que recorren des dels seus inicis fins les seues últimes actuacions en 1972.

José Torres, veí de Catarroja, va ser l’únic fotògraf que va estar amb l’artista des dels seus inicis fins al final. A més, Nino Bravo va tindre sempre en molt alta estima esta localitat de l’Horta.

La familia del fotògraf recorda que més enllà de tindre una relació professional, José Torres i Nino Bravo arribaren a ser molt bons amics.

L’exposició és interactiva, i es que les imatges inclouen un codi QR on es pot escoltar una locució. Amb la veu de Vicente Quintana, que relata les etapes de la vida artística de Nino Bravo.

Una exposició que, després de l’any del aniversari de la seua mort, vol posar en valor la vida de Nino Bravo.

Les activitats d’esta efemèride seran itinerants durant tot 2024, per tota la Comunitat Valenciana a mode de “tour”, però no podia haver començat en un altre lloc que no fora Catarroja, per la estreta vinculació de Nino Bravo amb esta localitat.