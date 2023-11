Catarroja acull durant aquesta setmana, amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.

L’exposició No em toques el whtasapp, impulsada per l’Institut Valencià de la Joventut.

L’objectiu és sensibilitzar i conscienciar als joves sobre la importància de detectar i denunciar qualsevol mena de violència contra les dones. L’exposició reflecteix el fet que les noves tecnologies i xarxes socials són espais on cada vegada més es pot donar violència de gènere així com conductes de risc entre els adolescents.

L’exposició, que recorrerà 25 municipis de la Comunitat, pretén ser útil per a la prevenció d’actituds violentes mitjançant dinàmiques lúdiques i atractives basades en fotografies i videos del concurs presentats per joves d’entre 14 i 30 anys als concursos convocats per l’IVAJ en els darrers anys.