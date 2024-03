La urbanització contempla, entre altres actuacions «la transformació en plataforma única i la plantació d’arbres amb nou mobiliari urbà», explica el regidor d’Urbanisme i Mobilitat Sostenible, Martí Raga

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Catarroja ha aprovat l’adjudicació de les obres del carrer Crescencio Chapa per un import de 831.356 euros.

El carrer comunica l’avinguda Ramón y Cajal amb l’avinguda Rambleta, amb una llargària de 315 metres i amplària variable, tant en la calçada com en les voreres, per la qual cosa el projecte s’adaptarà a les característiques de la via per millorar la seguretat.

El projecte contempla «una urbanització en plataforma única per a garantir la mobilitat, eliminant les barreres arquitectòniques de tots els encreuaments i, perseguint l’objectiu d’una ciutat més amable i segura per als vianants», explica el regidor d’Urbanisme i Mobilitat Sostenible, Martí Raga.

Les obres inclouen també la incorporació d’arbrat, en total 22 exemplars nous, i mobiliari urbà amb material reciclat, «per definir l’urbanisme del futur en el qual el vianant és l’eix principal sobre el qual gira el projecte de renovació d’un carrer entre dues avingudes principals del poble, en el barri del Raval», afegeix Martí Raga.

El projecte de renovació també procedirà a la renovació del clavegueram i el subministrament d’aigua potable a les cases, així com el soterrament del cablejat de l’enllumenat públic.

Finalment, a més de la renovació integral del carrer Xapa, el projecte inclou també el reasfaltatge, reordenació de l’estacionament i noves voreres del tram del carrer Huelva entre els carrers Chapa i Almeria, «amb protagonisme de les persones sense oblidar totes les opcions de mobilitat existents», explica el regidor d’Urbanisme i Mobilitat Sostenible Martí Raga.

Les obres de remodelació en una de les artèries principals del barri del Raval «dotem d’un espai més d’acord amb aquest objectiu millorant la mobilitat i equipament del veïnat a tots els nivells», manifesta Martí Raga.