Catarroja aposta per la música en directe

El Espai Jove afegeix a la seua programació actuacions en col·laboració amb el Conservatori de Música de Catarroja

El ‘Espai Jove’ de Catarroja va celebrar una tarda de concerts divendres passat 9 de febrer en col·laboració amb el Conservatori de Música de Catarroja, una jornada que forma part del variat programa que ofereix aquest espai per a joves.

Es tracta d’un projecte organitzat per l’Ajuntament que té com a objectiu enriquir la vida cultural de la ciutat, destacant la importància de la música com un component de la identitat local. Aquest esdeveniment musical va suposar una experiència única, fusionant el talent dels artistes amb la qualitat de l’espai que els acull.

“Aquesta unió entre el ‘Espai Jove’ i el Conservatori de Catarroja ofereix un programa ric en vitalitat, diversitat, talent i cultura al nostre municipi”, assenyala l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent. “D’una banda, el Conservatori és el centre d’ensenyament musical elemental i professional referent a la província i, per un altre, el ‘Espai Jove’ és un espai dedicat al públic juvenil, un lloc d’aprenentatge i oci. Junts posen en valor el talent, l’ensenyament i el temps de qualitat dels nostres joves”, finalitza l’edil.

Divendres passat un públic variat de famílies i grups de joves va poder gaudir de tres actuacions de música clàssica, jazz i urbana dels músics en les diferents sales del ‘Espai Jove’:

Primer, en l’espai d’oci, violinista i pianista Zihao Zou (Carlos) de 10 anys d’edat va interpretar “Rondo Caprichoso OP” del compositor F. Mendelssohn.

En la zona d’exposicions, es es van interpretar les peces “Blue Bossa” de Kenny Dorham, “It could be happen to you” i “There will never be another you” de Chet Baker pels músics Camila Eirín Verón, Rubén Martí, Jose Luis Gozalvo i Marc Requena Adria.

Per a finalitzar la programació, en l’espai taller, el grup Percussió CPM Catarroja va tocar les cançons “Ceremonium” de Jared Spears, “Jazz’n Samba” de A. Carlos Jobim, “Overture” per a conjunt de percussió de John Beck i “Lime Juice” d’Arthur Lipner.