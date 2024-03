Catarroja, punt de referència educatiu a l’Horta Sud: un compromís amb la formació integral.

Catarroja aposta per l’excel·lència educativa i la inserció laboral a través de la Formació Professional.

Es tracta d’una parcel·la de 5.971’53 metres quadrats del solar de l’avinguda Jaume I, la cessió de la qual a la Conselleria d’Economia per a la construcció del Centre de Formació Professional, fou aprovada pel ple de l’Ajuntament de Catarroja fa més d’un any.

No obstant, l’acord plenari estava condicionat a una serie d’operacions relacionades amb la segregació i agrupació de parcel·le que ara, per fi, s’ha executat deixant via lliure a la Conselleria per a la construcció del nou edifici.

Recordem que a la mateixa zona ja s’esta treballant en la redacció del projecte del nou IES que comptarà amb 14.000 metres quadrats per ubicar un recinte de dues plantes que ampliarà l’oferta educativa d’ESO i Batxillerat i que, a més a més, hi ha una reserva dotacional per si en algun moment fora necessari construir altra escola.

Tot això fou possible gràcies als acords entre l’Ajuntament de Catarroja i les Conselleries implicades a l’any 2022, tal i com explica el regidor d’Educació de Catarroja José Cuberos “Fa més d’un any aconseguírem, gràcies a la col·laboració i la implicació de la Conselleria d’Educació i d’Economia que el solar de 24.000 metres quadrats de Jaume I, es convertira en el nou IES, en un Nou Centre Labora i en una parcel·la a banda 4.500 metres quadrats per a una ubicació futura d’un centre escolar a l’actual Espai Claracampoamor. Esperem que els nous responsables de les Conselleries cumplisquen amb els compromisos”

El vicealcalde de Catarroja i artífex d’esta iniciativa, Jesús Monzó, ha celebrat este nou acord “amb la reordenació de parcel·les executada donem llum verde a la construcció del nou edifici i ens erigim com a un referent en la formació professional a la província de València. A més, amb la nova ubicació alleugerirem les molèsties que pot arribar a ocasionar la maquinària utilitzada per l’alumnat d’aquests centres oferint-los un espai molt més adequat”.

Tot enllestit, doncs, perquè el govern autonòmic complisca amb els compromisos adquirits i transforme el gran solar de l’avinguda Jaume I en un gran complexe educatiu.