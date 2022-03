El Dimecres 30 de març la ciutadania podrà comprovar en un passeig guiat, com ha canviat i el perquè del camí cap a un nou estil d’urbanisme a Catarroja

Catarroja Camina és la marca paraigua a través de la qual s’estan realitzant diferents actuacions de mobilitat en el municipi, buscant aconseguir espais més amables en l’entorn urbà. Ara, des de Benestar Social s’ha volgut mostrar a la ciutadania aquests nous espais, per a donar a conéixer la transformació del municipi des d’un vessant dialògic i al seu torn saludable, ja que només es pot descobrir els beneficis d’un urbanisme més sostenible caminant pels seus carrers i comprovant la seua utilitat.

D’aquesta manera, el pròxim 30 de març a les 9,45 hores, des de Benestar Social s’ha planificat una visita/passeig pels carrers del nostre municipi que han rebut aquestes modificacions urbanístiques, amb el nom Catarroja Camina. Conéixer la importància que té baixar les voreres i ampliar l’ample dels carrers per a pacificar el seu trànsit o l’art urbà que humanitza més els recorreguts quotidians, seran part de l’activitat.

“Ara més que mai els carrers de Catarroja recuperen el protagonisme per a la gent. Ara podem sentir que podem passejar sense amenaces ni sorolls, amb plena accessibilitat i tranquil·litat, i per a gaudir-ho volem convidar-vos el pròxim 30 de març a la passejada de Catarroja Camina, amb un recorregut ple de bondats urbanístiques, culturals i socials”, explica Núria Blanch, regidora de Benestar Social.

