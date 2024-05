Catarroja celebra la seua XV Carrera Escolar amb més de 300 xiquets i xiquetes

El parc del Secanet ha sigut l’escenari que ha acollit aquesta nova edició, que enguany s’ha celebrat amb l’eslògan ‘¡Ponte en marcha!’

Catarroja ha reunit aquest matí més de 300 xiquets i xiquetes de Catarroja i de l’Horta Sud des de 4 fins a 15 anys amb les seues famílies i amistats a la XV Carrera Escolar celebrada al Parc del Secanet, un dels entorns verds de la ciutat.





L’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent, junt amb la regidora d’Esports, Beatriz Sierra, har estat l’encarregada d’inaugurar l’acte: “L’esport té la capacitat d’inspirar i, sobretot, d’unir a les persones, i hui és un clar exemple: més de tres-centes xiquetes i xiquets participen en aquesta activitat, amb famílies, amistats i companys. I açò és el que fa d’aquesta carrera un gran esdeveniment esportiu”.



La competició està organitzada pel Club d’Atletisme de Catarroja i patrocinat per Caixa Rural Torrent en col·laboració amb l’Ajuntament de Catarroja, des d’on es defén l’esport com una necessitat des d’edats primerenques per aportar benestar i salut física i mental, així com oferir els xiquets i xiquetes un espai de convivència saludable, divertit, de disciplina i d’esforç.



En finalitzar la carrera, que ha comptat amb sis categories de grups d’edat, ha tingut lloc el lliurament de trofeus, sorteig de regals (dos altaveus, dues tauletes tàctils i un tiquet de 80 euros en una tenda esportiva local) i l’entrega del premi especial per als centres amb major nombre d’alumnes participant: en primer lloc, el col·legi Jaume I, i, en segon lloc, Sant Antoni de Pàdua I.



A més, aquesta edició ha comptat amb el Parc del Secanet com a punt d’eixida i meta per als corredors i corredores, un entorn verd del municipi on participants i públic han pogut gaudir d’un gran dia.