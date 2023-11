Catarroja celebra les Bodes Catarrogines amb 12 parelles

El vicealcalde, jesús Monzó, oficia la cerimònia on les parelles reafirmen el seu compromís matrimonial en el 50 aniversari del seu casament.

Dotze parelles catarrogines han celebrat conjuntament les Bodes d’Or Catarrogines, un acte organitzat per l’Ajuntament de Catarroja.

El vicealcalde, Jesús Monzó, va ser l’encarregat d’oficiar la cerimònia de renovació del seu compromís matrimonial en el cinquanta aniversari del seu casament.

Les parelles formades per Mª Isabel Piqueras i Antonio Gamón (18/03/1973). Josefa Cubillos i José Pérez (07/04/1973). Amelia Almarche i Jaime Soria (23/04/1973). Antonio Jorge i Rosario de Fàtima Calbo (12/05/1973). Maria Selma i Francisco Micó (02/06/1973). Sacramento Serrano i Juan Ruiz (20/07/1973), M.ª Glòria Fito i Salvador Hernàndez (12/08/1973), M.ª Jesús Real i Juan Francisco Vece (15/08/1973), Paqui Gradolí i Bernat Castells (25/08/1973), Mª Inmaculada García i Benjamín Garzón (15/09/1973), M.ª Rosa Chapinal i Rosendo Tarín (16/09/1973) i Consuelo Iranzo i Ángel Sotelo (30/09/1973) van protagonitzar les Bodes d’Or Catarrogines 2023.

Per accedir al programa i participar en l‘acte cal inscriure’s en el procediment que cada any s’obri des de la Regidoria de Persones Majors, i justificar amb la documentació sol·licitada l’any de casament i l’empadronament a Catarroja. El període d’inscripció per a les Bodes d’Or Catarrogines de 2024 s’obrirà a partir del primer trimestre de 2024.