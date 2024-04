El període d’inscripció per a les Bodes d’Or Catarrogines de 2024 estarà obert fins a juny d’enguany i se celebraran l’últim trimestre de l’any

La regidoria de Persones Majors de l’Ajuntament de Catarroja ha obert el termini per apuntar-se a les Bodes d’Or Catarrogines de 2024

«Per a celebrar els cinquanta anys de les parelles que van decidir viure juntes des del 1974. Amb un reconeixement a la convivència i el respecte en un acte lúdic. On es posa en valor la comunicació entre les persones com a punt fonamental per a mantindre una relació estable i sana». Comenta el vicealcalde de Catarroja, Jesús Monzó.

En l’acte, el vicealcalde i responsable de Persones Majors, Jesús Monzó, oficia la cerimònia on les parelles reafirmen el seu compromís matrimonial en el 50 aniversari del seu casament. Per accedir al programa i participar en l’acte cal inscriure’s en el procediment que cada any s’obri des de la Regidoria de Persones Majors, i justificar amb la documentació sol·licitada l’any de casament i l’empadronament a Catarroja.

En l’edició de 2023, les parelles formades per Mª Isabel Piqueras i Antonio Gamón (18/03/1973), Josefa Cubillos i José Pérez (07/04/1973), Amelia Almarche i Jaime Soria (23/04/1973), Antonio Jorge i Rosario de Fàtima Calbo (12/05/1973), Maria Selma i Francisco Micó (02/06/1973), Sacramento Serrano i Juan Ruiz (20/07/1973), M.ª Glòria Fito i Salvador Hernàndez (12/08/1973), M.ª Jesús Real i Juan Francisco Vece (15/08/1973), Paqui Gradolí i Bernat Castells (25/08/1973), Mª Inmaculada García i Benjamín Garzón (15/09/1973), M.ª Rosa Chapinal i Rosendo Tarín (16/09/1973) i Consuelo Iranzo i Ángel Sotelo (30/09/1973) van protagonitzar les Bodes d’Or Catarrogines 2023.

La teua dècada

Per una altra part, la regidoria de Persones Majors també ha obert el termini per a la celebració de “La teua dècada”, «un reencontre de les persones de la mateixa quinta i un reconeixement als veïns i veïnes que han arrelat els costums de Catarroja i que amb la seua trajectòria vital són un exemple per a la ciutadania i memòria viva del nostre poble», explica el vicealcalde de Catarroja i responsable de Persones Majors, Jesús Monzó.

Enguany han d’apuntar-se les persones nascudes en l’any 1924, que fan 100 anys, l’any 1934, que compleixen 90 anys, i les persones de 1944 que celebren els 80 anys. L’acte també se celebrarà en l’últim trimestre en un esdeveniment organitzat per l’Ajuntament. Els tràmits per a la sol·licitud de participació en els projectes està a disposició de les persones interessades a la pàgina web de l’Ajuntament, i per a més informació poden contactar amb Benestar Social.