Demà dimarts 5 de març, Catarroja comença la programació especial de la campanya ‘Al voltant del 8 de març’. Amb la conferència ‘Cap a una joventut segura i conscient: Coeducació enfront de la violència sexual’. De la prestigiosa sociòloga Carmen Ruiz Repullo a les 18:30 hores en el Teatre Auditori de Catarroja (TAC).

Carmen Ruiz Repullo (1976, Córdoba) és sociòloga especialitzada en violència de gènere en joves i adolescents que lluita per la igualtat i contra les violències masclistes especialment en l’àmbit educatiu.

Precisament va ser guardonada en 2017 amb el premi Meridiana en la modalitat ‘Iniciatives que promouen l’educació’. Per la seua trajectòria en l’àmbit de l’escola coeducadora i lliure de violències masclistes.

Aquesta és una cita més que organitza l’Ajuntament de Catarroja, emmarcada dins de l’activitat de l’Escola Municipal Feminista. Que compta amb una destacada trajectòria que ja ha tingut participacions de dones prestigioses com l’escriptora Laura Freixas, l’actual presidenta del Consell de l’Estat Carmen Calvo. Les conegudes creadores de contingut Devermut o Towanda Rebels per a reflexionar sobre diferents qüestions amb perspectiva de gènere.



Programació ‘Al voltant del 8M’

Aquesta conferència es suma al programa d’activitats organitzades per l’Ajuntament per a commemorar el 8M. Dia Internacional de les Dones i dins de la campanya impulsada sota el títol ‘Al voltant del 8 de març’.

Les activitats continuaran el dia 7 de març amb el ‘Sopar de Sororitat’. Un sopar solidari en benefici d’AFAC (Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer de Catarroja) per a les dones del municipi i que comptarà amb amb l’actuació de la humorista Carol Tomás, així com el ‘Desafiament 8M’ celebrat en l’Espai Jove, on es posarà a prova els coneixements sobre igualtat i gènere dels i les joves del municipi a través de jocs i distintes proves.



El divendres 8 es portarà a terme la Lectura del Manifest en la porta de l’Ajuntament a les 12:00 hores, a més eixa mateixa vesprada es celebrarà el taller ‘Empoderament a Escena’ en l’Espai Jove.

A més, el cap de setmana es podrà gaudir de l’espectacle de ball ‘Bailar Ágora’ al TAC el dissabte 9 de març, de la mà de la ballarina Marta Alonso i finalitzen els actes amb una citació esportiva el diumenge 10 amb la celebració del I Torneig 8M de futbol sala femení al Pavelló Municipal a les 9:00 hores.