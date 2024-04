La tercera edició dels Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local de Catarroja

Objectiu d’ajudar al sector del comerç de proximitat i, a més a més, defensar l’ús del valencià en els establiments

La Regidoria de Política Lingüística, amb el suport de la Diputació de València. Ha convocat els III Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local de Catarroja. «Per impulsar l’ús de la nostra llengua en els comerços, serveis i empreses de Catarroja», explica la regidora de Cultura, Dolors Gimeno

La tercera edició dels Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local de Catarroja. «Estan destinades a valorar i guardonar l’ús de la llengua pròpia. En els establiments comercials i són un al·licient més per al comerç local amb l’objectiu d’ajudar al sector del comerç de proximitat. A més a més, defensar l’ús del valencià en els establiments», explica la regidora de Normalització Lingüística i Cultura, Dolors Gimeno.

Pot participar en aquesta convocatòria qualsevol comerç, empresa i servei de Catarroja. Es concediran tres premis de 500, 300 i 200 euros en cadascuna de les dues modalitats convocades. En la modalitat A es premia l‘ús del valencià en la imatge corporativa. El material imprés i l’atenció al públic. En la modalitat B es reconeix l’ús del valencià en les xarxes socials, el programari i les noves tecnologies en general.

D‘aquesta manera, per a la valoració de l’ajuda a concedir es tindrà en compte que els premis s’atorguen per l’ús del valencià en la retolació, en la senyalització interna. En la documentació administrativa, en el marxandatge i l’ús del valencià en les xarxes socials. El termini per a presentar les sol·licituds està obert fins al 8 de maig.

Els premis són una clara aposta per posar en valor l’atenció en valencià en el comerç

Per al regidor de Consum, José Antonio Cuberos, els premis «són una clara aposta per posar en valor l’atenció en valencià en el comerç. A més ajudar al sector comercial de proximitat, millorant l’economia local. Sensibilitzant sobre la importància de realitzar les nostres compres en els comerços de Catarroja».

En 2023, en la modalitat A, en què es premia l’ús del valencià en la imatge corporativa, el material imprés i l’atenció al públic, van atorgar-se dos premis, el primer a la perruqueria ‘El teu estil’ i el segon per a la botiga de roba ‘Nineta Catarroja’.

En 2022, Aproop Telecom! s’emportà el primer premi en les dues modalitats. ‘Núvols de regals’ es va endur el segon premi en la modalitat A i el tercer en la modalitat B. ‘Coses del bebé’ va aconseguir el segon premi en la modalitat B i el tercer en la modalitat A.