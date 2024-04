El Saló de plens de l’Ajuntament de Catarroja ha reunit hui a veïnes i veïns, personal tècnic i membres d’associacions locals per explicar el Pla Director del Jardí Arqueològic Vil·la Romana de l’Hort de Pepica

Un document que ha evidenciat la singularitat i el valor patrimonial del jaciment de Catarroja, que podria convertir-se en el més important de la zona.

Un jardí que recupera i dignifica el passat romà de Catarroja al temps que crea una nova zona verda al nord del municipi, eixe és el projecte sobre el qual s’ha redactat el pla director del Jardí Arqueològic de la Vil·la Romana l’Hort de Pepica que hui s’ha presentat al saló de plens del municipi. “Després de conèixer el treball dels tècnics per a este pla ha quedat clar que el jaciment de Catarroja és molt important i que una vegada recuperat ha de convertir-se en una referent cultural provincial, per la qual cosa demanarem la qualificació de BIC” ha explicat el regidor d’Urbanisme de Catarroja, Martí Raga.

L’arqueòloga Esperanza Martín i l’arquitecte Jeremías Sampedro han sigut els responsables de presentar el document que inclou, a més d’una explicació de quina és la situació actual, una proposta per al futur jardí arqueològic de Catarroja que, això sí, podra modificar-se si el resultat de les excavacions així ho recomana.

La proposta inclou una exposició a l’aire lliure de les restes de la villa, que actuaran com a espai cultural, un centre polivalent per a rebre als visitants i per exposar les peces originals, i una zona verda, molt demandat pel veïnat del barri, que comptarà amb un parc infantil temàtic al voltant de l’arqueologia. La proposta inclou també un accés a l’escola des del nou jardí, la conservació d’algunes de les restes de l’Hort de Pepica i, per suposat, l’accessiblitat de tota la zona.

“És un projecte molt ambiciós que posarà en valor els orígens de Catarroja, que es remonten al segle I a.c i que tindrà una incidència directa en la vida del veïnat del barri, que passarà de viure al costat d’un solar, a viure al costat d’una gran jardí i d’un museu a l’aire lliure”, ha explicat Martí Raga.

De moment, des de la regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Catarroja, començaran a treballar per executar la primera fase del projecte, que consisteix en netejar tota la zona, desbrossar-la i detectar el material arqueològic en superfície. Tota un avanç per a una zona oblidada durant dècades que conserva tresors de valor incalculable.