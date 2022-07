Catarroja dobla les ajudes per a l’alumnat de primer cicle d’infantil de 0 a 2 anys

La regidoria d’Escolarització comunica les ajudes a l’alumnat que han sigut aprovades en el ple de juny

L’Ajuntament de Catarroja aposta pel primer cicle d’Educació Infantil, reforçant el treball realitzat des de Conselleria d’Educació pel qual el curs de 2 a 3 anys passa a ser gratuït.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Catarroja doblarà les ajudes destinades a pagar la quota mensual de l’alumnat de 0 a 2 anys, passant dels 50 euros per alumne als 100 euros, una millora considerable que significa l’aposta per la conciliació familiar i la importància que se li vol atorgar al primer cicle educatiu en la vida dels menors. De fet, les persones interessades poden ja sol·licitar la informació de com tramitar les ajudes de 0 a 2 anys en les escoletes del municipi i en l’Ajuntament de Catarroja.

“La proposta que llancem des de l’equip d’Escolarització és clara, per a nosaltres l’accés a l’educació infantil és important i volem que el major nombre de famílies puga accedir a ella”

“Amb aquesta ajuda no sols doblem la quantitat economica, sinó reforcem els primers passos dels menors de Catarroja”, explica José Antonio Cuberos, regidor d’Escolarització. “El primer cicle d’Infantil té una gran importància i el nostre objectiu amb ajudes com aquesta és visualitzar-lo, permetent, al mateix temps ajudar les famílies a poder conciliar”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja.

Així doncs el ple de Catarroja va aprovar la proposta d’ajudes d’escolarització que a més de l’ajuda de 0 a 2 anys de 100 euros inclou les habituals per als expedients excel·lents en Batxillerat, les ajudes de 3 a 5 anys per a material escolar i les ajudes per a l’alumnat amb necessitats especials.

D’aquesta manera, s’ha aprovat concedir 5 beques de 1.000 euros als millors expedients de l’alumnat de Batxillerat de Catarroja perquè el seu esforç puga veure’s recompensat en el seu primer any universitari.

D’igual forma, s’han prorrogats les beques de 50 euros per a la compra de material escolar en el cicle de 3 a 5 anys, així com les ajudes a l’alumnat amb necessitats especials de 100 euros, que enguany tindrà un termini major per a sol·licitar-les després de consulta amb les famílies.