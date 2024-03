Catarroja entregarà premis d’Igualtat i Diversitat a les falles 

Una de les grans novetats d’aquest 2024 és la introducció del Premi a la Diversitat

L’Ajuntament de Catarroja reconeixerà i premiarà els monuments, tant infantils com grans, de les comissions falleres del municipi que contribueixen, fomenten i promocionen la igualtat entre homes i dones, i el respecte a la diversitat sexual.

Els ‘Premis a la Igualtat i la Diversitat en les Falles 2024’ forma part d’una campanya de conscienciació i sensibilització a fi de potenciar la plena igualtat de la ciutadania dins de la seua diversitat.

“Aquesta iniciativa naix per la necessitat que la igualtat i la diversitat estiguen presents als diferents àmbits de la societat, també a la realitat cultural i l’artística. Les Falles tenen un paper important a l’ideari cultural valencià i catarrogí i és clau que des dels propis monuments fallers es fomente el respecte a la igualtat de gènere i la diversitat”, expressa l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent.

El reconeixement constarà de cinc premis econòmics, a més d’un banderí acreditatiu en cada cas: un premi LGTBI, un premi a la Igualtat en els monuments fallers grans i altre a la Igualtat en els monuments infantils. A més, hi haurà dos accèssits, un a la promoció de la igualtat a la falla gran i altre a la falla infantil.

D’aquesta manera, les dotacions econòmiques seran 500 € per al Premi Igualtat de la falla gran, 300 € per al Premi Igualtat de la falla infantil, 300 € per al Premi LGTBI i, finalment, l’accèssit igualtat a la falla gran de 300 € i l’accèssit igualtat a la falla infantil de 150 €.

El jurat valorarà l’ús de la perspectiva de gènere tant a les escenes com a les descripcions i retolacions d’aquestes, i també es valorarà que els monuments llancen missatges de sensibilització respecte a la igualtat de gènere, a la diversitat LGTBI. A més, es tindrà en compte l’extensió, l’originalitat i la coherència de les escenes.

Els premis es lliuraran el pròxim dissabte 16 de març a les 19 hores de la vesprada la Plaça Major conjuntament amb els premis de les Falles de Catarroja 2024.