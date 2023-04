Catarroja es converteix en l’epicentre de la cultura i literatura en la Setmana dels Premis Vila 2023

Catarroja s’ha convertit en un referent cultural a la comarca, el TAC Catarroja. La recepció d’una agenda d’esdeveniments culturals. Que cada mes atrauen a la localitat de l’Horta Sud a referents en qualsevol area de les arts o propostes com les dutes a terme en pandèmia com la Fira del Llibre Virtual. Demostren que la localitat és un clar exponent. En aquesta línia, s’aposta un any més per a fomentar la cultura mitjançant la programació d’una setmana dedicada als Premis Vila de Catarroja.

Programació d’una setmana dedicada als Premis Vila de Catarroja

Una sèrie d’actes paral·lels fins a arribar a la gala de lliurament el pròxim 4 de maig. En l’antic Saló de Plens de Llotgeta on es coneixeran els millors treballs presentats en poesia, narrativa juvenil i literatura infantil.

Els actes paral·lels començaran aquesta mateixa setmana. El dimarts 25 d’abril a les 19 hores en el TAC amb un clàssic dins de la programació cultural de Catarroja. Dos Poetes com Nosaltres, que per a aquesta ocasió especial acompanyarà als versos de la poeta convidada, Mireia Calafell, la música de Björk Rünar.

Concert de la Setmana dels Premis Vila el divendres 28 a les 19 hores en el TAC

La programació es traslladarà al cap de setmana on la música passarà a ser la gran protagonista. Consolidant l’aposta de Catarroja per conjuntar la Cultura i mantindre-la viva. Un fet que va permetre durant la pandèmia, continuar programant totes les activitats previstes, dins de les possibilitats que permetia la situació.

Així doncs, la Unió Musical de Catarroja oferirà el tradicional concert de la Setmana dels Premis Vila el divendres 28 a les 19 hores en el TAC. El dissabte 29 serà el torn per a l’espectacle de flamenc encapçalat per la balladora catarrogina, Júlia Gimeno, a les 19 hores en el TAC. Acabarà el cap de setmana amb el Festival Feretes i Cançonetes. Que va congregar en 2022 a milers de persones en el Parc del Secanet i que enguany repeteix fórmula. Amb un cartell de luxe.

Destacant les actuacions de Damaris Gelabert, Trobadorets, Scura Plats, Nacho Diago o Ramonets amb la Sedajazz, acompanyant l’espectacle de jocs i tallers. La festa començarà a les 10 i es prolongarà durant tot el dia.

El dimarts 2 de maig Joan Iborra realitzarà la presentació del seu llibre “Llauradors contra senyors. La Germania a l’Horta Sud” a les 19 hores en el TAC Catarroja. Un retrat de la societat de l’època posant la lupa a la nostra comarca. Finalment, enguany s’ha triat per al lliurament de guardons literaris el renovat saló de Plens del Palau Llotgeta. Que des de fa unes setmanes també compta amb una obra del reconegut artista local Juan Olivares. Que acull l’exposició de la restaurada bandera de la República. Una nova demostració de l’aposta que fa Catarroja per la cultura i que la converteix en un referent a la comarca.