Catarroja estrena zona de residents al barri de les Barraques

La mesura té com a objectiu garantir que el veïnat puga aparcar al seu barri respectant les noves zones peatonals.

Des de fa 8 anys l’Ajuntament de Catarroja, amb el regidor de mobilitat Martí Raga al capdavant, ha fet una aposta decidida per la mobilitat sostenible i la recuperació d’espai per a les persones.

Això s’ha traduït en la humanització de diversos espais del poble, la peatonalització de carrers i moltes iniciatives destinades a racionalitzar l’estacionament a tot el municipi

La nova zona de residents del barri de les Barraques és la última actuació d’este pla que té com a objectiu implantar un model de poble més amable i més plural.

Al 2015 mentre a moltes zones d’Europa es treballava en la proliferació d’espais verds i zones per a les persones, a Catarroja, com molts altres pobles de la comarca i com a la ciutat de València, la mobilitat s’havia concebit des del punt de vista del vehicle privat, una transformació en negatiu que pervertia l’ús que durant dècades havien tingut les places i els carrers.

El canvi de govern va suposar també un canvi de paradigma, com explica Martí Raga “era urgent implantar un model de poble més amable, on es prioritze a les persones i el seu benestar i per això en el 2016 posaren en marxa carrer a carrer, un programa d’inspecció tècnica que revisa els espais públics comptant amb el veïnat”.

Des d’eixe moment s’han fet moltes actuacions, s’han modificat vies perquè només s’estacione a una banda a carrers com Alqueria, Navarra o Banda de l’Empastre, s’han fet de només un sentit carrers com Milagros Mir i Sant Vicent, es va reduir el preu de l’aparcament de la plaça Major a 0’50 cèntims per nit, s’han acondicionat solars perquè el veïnat puga aparcar als barris del Xarco i les Barraques i s’ha modificat l’ordenança municipal per a permetre que, amb determinades condicions, es puga estacionar davant dels guals per part del propietari o un tercer autoritzat. A més a més s’han instal·lat aparcabicis i zones d’aparcament per a motos i s’han ajardinat noves zones, com la de Camí Reial.

Zona de residents a les Barraques

Establir una zona de residents al tradicional barri de les Barraques ha suposat anar un pas més enllà. Esta iniciativa, que entrarà en vigor pròximament (en l’actualitat s’ha obert ja el termini per demanar les targetes d’estacionament) facilitarà que el veïnat puga aparcar al seu barri, sense que això supose invadir les noves zones peatonals.

El projecte abasta una zona entre el carrer Nou, del Port i Sagasta-Teruel que ja està senyalitzada amb pintura taronja a més d’altres senyals viaris, tal i com explica Martí Raga «L’objectiu és garantir que en aquells barris amb poques places d’estacionament (en esta zona en tenim 343 i 12 de mobilitat reduïda) el veïnat tinga garantida l’existència de places exclusives per a residents».

En estos 8 anys i gràcies a les mesures establertes des de les diferents àrees, Catarroja ha aconseguit consolidar el seu model de poble i convertir-se en un referent.